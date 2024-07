Meloni a Pechino: 'Piano triennale con la Cina, nuova fase di cooperazione'

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Grande sala del Popolo a due passi da piazza Tienanmen per il primo incontro istituzionale della missione a Pechino con il primo ministro Li Quiang. La premier, con la delegazione italiana, è stata accolta dal picchetto d'onore dell'esercito di liberazione del popolo e dall'esecuzione degli inni nazionali. Dopo il bilaterale i due primi ministri apriranno il settimo business forum Italia-Cina.



"Sono molto contenta di essere qui per il primo viaggio ufficiale di questo governo, che è stato anticipato da diversi incontri di alto livello", con le missioni tra l'altro di diversi ministri, a "dimostrazione della volontà di iniziare una fase nuova, di rilanciare la nostra cooperazione bilaterale nell'anno in cui ricorre il ventesimo anniversario della nostra partnership strategica globale", ha detto la presidente del Consiglio in avvio dell'incontro bilaterale con Li Qiang annunciando la firma di "un piano triennale di azione per sperimentare nuove forme di cooperazione".

La premier ha ricordato di avere avuto il primo incontro con il presidente Xi Jinpig a margine del G20 di Bali, "il primo G20, poi l'incontro che abbiamo avuto io e lei l'anno scorso, il G20 a Nuova Dehli" e le "diverse visite dei nostri ministri che hanno anticipato la mia: la visita del ministro degli Esteri, vice primo ministro, la visita del ministro del Turismo, la visita del ministro dell'Industria e un'intensa attività bilaterale anche con la celebrazione del vertice intergovernativo, con la commissione economica mista che si è celebrata a Verona".

"Il business forum che ospiteremo oggi" serve a "dare un altro segnale dell'interesse reciproco che c'è a implementare e anche equilibrare maggiormente i nostri investimenti, il nostro interscambio commerciale. Sarà un appuntamento importante e sono sicura che questa nostra iniziativa sarà estremamente proficua", ha chiarito Meloni.

