Fonti di governo,ok alle Province ma in una riforma organica

"La sede naturale" per un ritorno alle Province come enti di primo livello "è il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL). Il documento è pronto, siamo in attesa delle osservazioni del Mef". È quanto trapela da fonti di governo in merito alla proposta di legge presentata dalla Lega. "Siamo tutti per far tornare le Province enti di primo livello ripristinando l'elezione diretta da parte dei cittadini e restituendo competenze e risorse - notano le stesse fonti - ma ciò deve avvenire nella sede opportuna, quella della definizione di una riforma organica per non ripetere gli errori commessi con la disastrosa legge Delrio, e con le risorse necessarie. Sul tema delle risorse è importante il ruolo del Mef, mentre è importante l'interlocuzione con la conferenza Stato-Regioni sul trasferimento di deleghe e funzioni".



