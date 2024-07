Il presidente Mattarella alla cerimonia del Ventaglio

Oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, terrà il discorso in occasione della cerimonia del Ventaglio, il tradizionale scambio di saluti con la stampa parlamentare in vista della pausa estiva. Un discorso a tutto tondo, si sottolinea in ambienti parlamentari, che toccherà i principali temi di attualità politica, dalla corsa alla Casa Bianca alle riforme, dai nuovi assetti europei alla rielezione di Ursula von der Leyen.

Il Capo dello Stato sarà sollecitato dalla stampa parlamentare anche sul fronte delle inchieste, come quella di Fanpage, il ruolo dei giornalisti e la libertà di stampa.

Si profila dunque un intervento forte, è il ragionamento che si fa sempre in ambienti politici.









