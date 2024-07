Forza Italia blocca Consiglio del Lazio,'ora rimpasto'

Nel Lazio arriva il primo strappo nella maggioranza della regione guidata da Francesco Rocca, con Forza Italia e Noi Moderati che disertano il Consiglio sull'assestamento di bilancio. Il partito di Antonio Tajani, coordinato nel Lazio da Claudio Fazzone, assieme a Nm, non si è presentato in aula ponendo, difatti, un problema politico e impedendo così di discutere la legge sull'assestamento di bilancio. Il gruppo di Forza Italia, composto attualmente in regione da sette consiglieri più l'esponente dell'intergruppo di Nm, forte degli ingressi nell'ultimo anno con una campagna acquisti che ha portato 4 consiglieri in più rispetto agli eletti (due arrivati dal M5s e due dalla Lega) e dopo il risultato alle europee, è tornato a chiedere un rimpasto di giunta per avere una rappresentanza adeguata ai numeri. Nel mirino infatti c'è la Lega che ad oggi è rimasta solo con la capogruppo Cartaginese in Pisana che però ha due assessori.

Oggi i forzisti sono passati dalle parole ai fatti scatenando l'ira delle opposizioni: stanchi probabilmente dell'attendismo hanno fatto mancare il numero legale su uno dei passaggi più importanti della vita d'aula.



