La Russa: 'Meno spazio a metodi che sviliscono ruolo Camere'

"Penso quello che ne pensavo quando ero all'opposizione e il problema è ancora più grave. Non dipende da chi c'è alla maggioranza o all'opposizione. Dipende da una dinamica della politica nel considerare prevalente l'attività legislativa da parte del governo". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della Cerimonia del Ventaglio commentando il frequente ricorso a voti di fiducia in Parlamento evidenziato da una cronista. "Tutti i gruppi - ha aggiunto - dovrebbero interrogarsi. Ho detto a Ciriani che se continuate così faremo decadere un po' di decreti. Da parte mia, e del presidente Fontana, ci attiveremo per dare sempre meno spazio a metodologie che rendono meno importante il ruolo del Parlamento".

In merito alle tensioni tra Lega e Forza Italia, c'è stata "qualche incomprensione tra Salvini e Tajani ma tutti e due hanno detto che questo non mette in discussione la durata e la capacità del governo di stare insieme, mi fido di loro, che devo dire", ha affermato La Russa.

La senatrice a vita Liliana Segre "ha espresso parole molto amare che mi hanno colpito, ho grande affetto per lei e c'è un buon rapporto reciproco, me l'ha sempre dimostrato. Credo di poterle dire che non c'è timore sul modo con cui l'Italia nel suo complesso reagisce di fronte a ogni ipotesi di antisemitismo. Stia tranquilla, se ci fosse bisogno metterei il mio petto davanti a lei e la difenderei in prima persona, ma non ce ne sarà bisogno", ha dichiarato La Russa.

