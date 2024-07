Salvini: 'Obiettivo resta avviare i cantieri per il Ponte entro l'anno'

"L'Europa finanzia una parte della progettazione della ferrovia del Ponte sullo Stretto perché non può progettare strade per il Pnrr. L'obiettivo rimane quello di chiudere il progetto e aprire i cantieri entro quest'anno, e il fatto che l'Unione europea ci metta decine di milioni di euro vuol dire che come noi, come tanti siciliani crede nel progetto". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, all'inaugurazione a Catania di due nuove fermate della metropolitana, Fontana e Monte Po.

