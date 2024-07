Referendum autonomia, big in strada per la raccolta delle firme

Parte la mobilitazione delle opposizioni per la raccolta di firme per il referendum contro l'Autonomia differenziata. I partiti hanno organizzato per la giornata di sabato, lungo tutto lo Stivale, una serie di iniziative e banchetti nelle piazze per dare il via alla campagna contro il ddl Calderoli. Con i big impegnati in vari appuntamenti da Perugia a Roma a Civitavecchia. La segretaria del Pd Elly Schlein ha scelto Perugia (appuntamento alle 9) per l'avvio della campagna. Una partenza simbolica dal cuore dell'Italia ma anche da una delle prossime Regioni che saranno chiamate al voto. "No allo spacca Italia", scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte facendo sapere che sarà alle 10 al mercato di Civitavecchia e chiamando i cittadini a raccolta: "Ora serve - dice - l'impegno di tutti".

I leader dell'Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni firmeranno invece al banchetto organizzato al Mercato del Testaccio a Roma per la campagna 'Ricuciamo l'Italia'. In campo anche Italia Viva: Maria Elena Boschi sarà al banchetto del partito al quartiere di Montesacro a Roma. Matteo Renzi invece giovedì a Napoli parteciperà al consiglio della Regione Campania insieme al presidente Vincenzo De Luca.

Anche +Europa - riunita in Assemblea - darà il proprio contributo con un banchetto a via Cavour, cove si tengono le assise del partito. Un ampio dispiegamento di forze necessario anche in vista della consultazione popolare vera e propria. La sfida più grande per le minoranze, a quel punto, sarà infatti quella contro l'astensionismo: sarà necessario raggiungere il quorum con il voto di più della metà degli aventi diritto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA