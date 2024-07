Per Meloni lunedì Cabina di regia Pnrr e Consiglio dei ministri

L'incontro con il nuovo presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, lunedì alle 10.30 a Palazzo Chigi, apre l'agenda di appuntamenti della premier Giorgia Meloni per la prossima settimana. Sempre lunedì parteciperà alla Cabina di regia per il Pnrr (16.30) e alla riunione del Consiglio dei ministri (17.30).

Martedì la presidente del Consiglio sarà in audizione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), alle 17.30 a Palazzo San Macuto, e giovedì riceverà il presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog, alle 11 a Palazzo Chigi. Meloni venerdì parteciperà alla presentazione del Piano strategico per la Zes unica del Mezzogiorno, nella Sala Verde di Palazzo Chigi alle 11.30.



