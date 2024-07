Tajani, forze fuori dalla maggioranza Ue sono ininfluenti

"Ci sono forze politiche, in totale contrasto con quello che pensa la maggioranza dei parlamentari al Parlamento Ue, che sono politicamente ininfluenti". Lo dice il vicepremier Antonio Tajani al convegno "La strategia Ue dei prossimi 5 anni: interessi europei e italiani", organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni a Portonovo (Ancona).

"L'elezione di Roberta Metsola con 90% voti al Parlamento Ue e l'elezione di oggi di von der Leyen alla Commissione, sono un messaggio molto positivo ai Mercati, agli investitori, e un chiaro messaggio di istituzioni che di fronte a una serie di difficoltà internazionali hanno deciso di offrire un progetto di stabilità. È la prima cosa da fare se vogliamo avere una strategia, senza stabilità diventa velleitaria", aggiunge.

"Immaginate cosa sarebbe stato se non fosse stata eletta oggi von der Leyen - conclude -, avremmo solo creato caos, messo in subbuglio mercati e spread. Da parte della politica europea c'è stata una reazione di grande responsabilità".



