La Nazione celebra 165 anni di giornalismo

La Nazione, la storica testata fiorentina diretta da Agnese Pini e pubblicata dal Gruppo Monrif, si prepara a celebrare il suo 165/o anniversario con una serie di iniziative che si terranno nel corso dell'anno. Fondato nel 1859 con l'obiettivo di preparare il terreno all'Unità d'Italia, La Nazione è il più antico quotidiano italiano a non aver mai interrotto le pubblicazioni, neanche durante i conflitti bellici o l'alluvione di Firenze.

La storia de La Nazione è strettamente legata alla storia d'Italia. In questi 165 anni, il giornale è stato testimone e cronista di tutti gli avvenimenti internazionali, nazionali e locali che hanno segnato il nostro Paese. Per celebrare questa ricorrenza, è stato organizzato un ricco programma di eventi che coinvolgeranno non solo la redazione, ma anche i lettori e la comunità.

Un progetto multimediale che vanta il patrocinio dei Comuni di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Viareggio, e che accompagnerà i lettori lungo tutto l'anno grazie al sostegno di Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana-Umbria, Beyfin, Chimet, Comune di Fabbriche di Vergemoli e Comune di Molazzana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Pisa, Idrotherm 2000, OPA - Opera della Primaziale Pisana, Publiacqua, Comitato Pucciniano, Regione Toscana, Toscana Aeroporti, Unicoop Tirreno e Unoaerre.

Domani alle 19, nel corso di una serata organizzata presso il Forte di Belvedere in collaborazione con Once e patrocinata dal Comune di Firenze, la direttrice Pini presenterà le sorprese editoriali che vengono proposte nelle edicole delle diverse città toscane e darà il via alle iniziative per l'anniversario insieme all'Editore, alla redazione e con la partecipazione di Daniela Morozzi che leggerà un brano di Carlo Collodi, pubblicato sul numero de La Nazione in edicola il 18 marzo del 1860.

Ad aprire la lista delle iniziative, un inserto speciale da collezione di 128 pagine che i lettori potranno trovare in edicola allegato al giornale il 19 luglio, data in cui venne stampato il primo numero per iniziativa di Bettino Ricasoli, alla guida del governo provvisorio della Toscana. L'inserto ripercorre, con gli interventi di studiosi, esponenti del mondo della cultura e giornalisti, il lungo cammino de La Nazione attraverso la riproduzione di numerose prime pagine del giornale.

Uno sguardo per ricordare una prestigiosa tradizione e uno rivolto al futuro per raccontare l'evoluzione del mondo dell'informazione attraverso le nuove frontiere di Internet, del giornale digitale e dei social. Ampio spazio alle cronache locali, punto di forza e simbolo del radicamento del giornale in Toscana, Umbria e provincia de La Spezia: ciascun territorio racconta la presenza de La Nazione attraverso la riproduzione di pagine e fotografie che documentano la presenza quotidiana del giornale nel raccontare fatti e protagonisti delle città e territori di riferimento. Ogni giorno, da quel lontano 1859.

Ai lettori di Firenze ed Empoli in regalo, oltre al supplemento, un esclusivo portacarte personalizzato con il logo celebrativo disegnato e realizzato da Mita Academy, il primo Istituto Tecnico Superiore altamente professionalizzante nell'ambito delle professioni tecniche per la moda nato per dare ai giovani diplomati opportunità di lavoro altamente qualificato nel settore made in Italy.

'Il compleanno cade in luglio, ma i festeggiamenti sono già partiti e proseguiranno tutto l'anno - dice Pini, che dirige QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce! - Festeggeremo con i nostri lettori, per ringraziarli di quell'attenzione e di quell'affetto che ci dimostrano acquistando ogni giorno il nostro giornale. Abbiamo pensato a una ricca sequenza di progetti editoriali ed eventi che spazieranno in diversi settori, per offrire occasioni di incontro diverse tra loro'.

La campagna celebrativa 'La Nazione compie 165 anni di storia, di innovazione e di passione' vedrà protagoniste tutte le città in cui è presente il quotidiano, con la declinazione di 14 soggetti di campagna, uno per ogni città. Le informazioni e gli aggiornamenti sul programma delle celebrazioni sul sito lanazione.it/165anni



