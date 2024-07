Casellati alle opposizioni, sul premierato si trovi mediazione

"Stamattina sono iniziate le audizioni sulla riforma del premierato in commissione Affari costituzionali a Montecitorio. Ascolteremo in tutto più di 60 esperti. Rinnovo il mio appello alle opposizioni perché ci sia un approccio costruttivo e la disponibilità a sederci intorno a un tavolo per trovare un punto di caduta. Ci sono riusciti i Costituenti quasi 80 anni fa, partendo da posizioni molto diverse, dobbiamo riuscirci noi oggi, nell'interesse del Paese.

Dare stabilità all'Italia e riavvicinare i cittadini alle istituzioni sono obiettivi sui quali non può mancare il consenso da parte di tutte le forze politiche". Lo scrive sui social la ministra delle riforme Elisabetta Casellati.



