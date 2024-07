Mattarella in Brasile: impegno italiano per l'Alleanza contro la fame

Con il presidente brasiliano Lula "abbiamo registrato con soddisfazione le consonanze che caratterizzano i lavori di due consessi multilaterali così rilevanti, il G7 e il G20. "Da parte mia ho ringraziato il Presidente Lula per la partecipazione al G7 di Borgo Egnazia e gli ho assicurato l'impegno italiano per il pieno successo del Summit G20 di Rio de Janeiro, a cominciare dal lancio dell'Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa dopo il colloquio con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. "L'Italia, Paese che ospita la Fao e il Programma alimentare mondiale, ha invitato il Brasile a partecipare al Gruppo di lavoro del G7 sulla sicurezza alimentare. Ho ricambiato la fiducia invitando l'Italia ad aderire all'Alleanza Globale per la lotta alla fame e alla povertà che lanceremo in Brasile in occasione del G20", ha detto il capo di Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, aggiungendo: "il ruolo pionieristico dell'Italia nei meccanismi di debt-for-food sarà molto prezioso per la nostra iniziativa".

"Per quanto riguarda il Medio Oriente, Brasile e Italia condividono la condanna degli orribili attentati perpetrati da Hamas il 7 ottobre. Anche l'Italia è fortemente preoccupata dalle immani sofferenze patite dalla popolazione civile di Gaza, che conta un inaccettabile numero di vittime, anche tra donne e bambini. I nostri paesi sostengono la soluzione 'a due Stati', l'unica in grado di dischiudere una sostenibile prospettiva di pace tanto per i cittadini di Israele quanto per il popolo palestinese". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo il colloquio con il presidente brasiliano Lula.

"E' una grande soddisfazione poter ricambiare la grande ospitalità con cui fui ricevuto in Italia dal presidente Mattarella lo scorso anno. E anche quest'anno, in occasione del G7, ho avuto la generosa accoglienza del Primo Ministro Giorgia Meloni". Lo ha detto il capo di Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in un incontro con la stampa assieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palazzo Planalto.



