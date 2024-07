Il governatore della Campania a Meloni, 'sono il civile De Luca'

"Sono il civile De Luca, le rinnovo il benvenuto". Il governatore della Campania, Vincenzo De luca, ha accolto così, a Bagnoli, la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Un saluto che arriva dopo il loro incontro a Caivano quando la Meloni, rispondendo a delle affermazioni fatte su di lei da De Luca, si presentò come 'Sono quella stronza di Meloni". La Meloni, al saluto di De Luca, ha risposto "la ringrazio".

Al termine della cerimonia di firma del protocollo di intesa tra il governo e il commissario straordinario per Bagnoli-Coroglio, con espressione piuttosto contrariata, De Luca ha accettato l'invito della premier a salire sul palco e posare in una foto con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. A conclusione degli interventi, Manfredi ha donato a Meloni un'opera d'arte contemporanea spiegando che è ispirata al "sito dei 6 bicchieri, la vecchia centrale raffreddamento dell'Ilva, diventata ora un centro ricerca". Poi, dopo che Fitto le ha bisbigliato qualcosa, la premier ha chiamato sul palco De Luca: "Vieni a fare una foto con noi, un po' di arte mica...". Mentre dalla platea partiva un applauso, il governatore della Campania è salito sul palco muovendo l'indice come a dire 'no'. Poi sottovoce si è rivolto a Fitto, parlando di un tema su cui da mesi sono in polemica, ossia l'attesa per l'assegnazione dei Fondi di coesione per la Campania. "Non manca più niente", ha spiegato De Luca, a cui Fitto ha replicato: "Siamo al lavoro presidente". Poi De Luca ha preso posizione e allargando le braccia ha detto: "Facciamo la foto...".



