Vannacci: 'Prendere la tessera della Lega? Perché no'

"Con la Lega condividiamo principi e idee. Il partito sta evolvendo, va verso un'idea nazionalista, radicata nelle tradizioni e nell'identità. Idee che condivido. Secondo me questa Lega che viaggia con il vento in poppa ha grandi margini di guadagno come partito nazionalista e sovranista". Lo dichiara l'europarlamentare Roberto Vannacci nell'incontro a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. A chi chiede se sia pronto a prendere la tessera della Lega, Vannacci risponde: "perché no". "Se ci fosse la volontà di trasformare l'onda dei miei 562 mila voti in un travolgente tsunami io ci sto", aggiunge.

