Boccia (Pd), il governo ritiri il decreto sulle liste d'attesa

"Apprendiamo che le Regioni, comprese quelle governate dal centrodestra, sono pronte al ricorso contro il Decreto sulle liste d'attesa che lede le loro competenze in materia di sanità. Del resto è la stessa preoccupazione che è alla base dell'emendamento leghista, a prima firma Massimiliano Romeo, che chiede la soppressione dell'articolo 2 del provvedimento. La maggioranza è evidentemente nel caos e non solo a causa di questo decreto". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta la notizia di un possibile ricorso delle Regioni contro il decreto liste d'attesa del governo.

"Forse - aggiunge Boccia - sarebbe il caso che Giorgia Meloni ritirasse il provvedimento e il governo venisse in Parlamento a discutere con le opposizioni come risolvere il tragico problema delle liste d'attesa e salvaguardare la sanità pubblica. Noi abbiamo le nostre proposte, contenute nel ddl Schlein e riproposte, attraverso emendamenti, al decreto e siamo pronti a discuterne".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA