Le Monde in prima pagina, 'offensiva di Meloni sulla Rai'

"L'offensiva di Meloni sulla Rai italiana": questo il titolo di Le Monde in prima pagina, con una foto di un collegamento dallo studio di Bruno Vespa in cui si scorge la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sorridente. Il titolo richiama un lungo servizio nel Magazine settimanale del quotidiano francese, che presenta sulla copertina una foto in bianco e nero dell'ingresso della Rai e il titolo in giallo: 'L'estrema destra prende la linea'. All'interno, 'La Rai teleguidata': "Gli italiani la chiamano mamma Rai. Vera istituzione della Repubblica, accompagna le evoluzioni dell'Italia dalla sua creazione. Nonostante le alternanze politiche, il gruppo audiovisivo pubblico è rimasto un bastione piuttosto di sinistra. Una roccaforte della quale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, eletta nel 2022, ha intrapreso la conquista. Trasmissioni soppresse, nomine strategiche, ridefinizione dei programmi...con il pretesto di un ritorno al pluralismo, il potere si è impegnato in una guerra culturale".

