"Da oggi tutti coloro che sono stati condannati per abuso d'ufficio si rivolgeranno al giudice per chiedere l'eliminazione della condanna. È una piccola amnistia per i pubblici ufficiali: avremo 3-4mila persone, o forse di più, che chiederanno la revoca della condanna, una piccola amnistia per i colletti bianchi". Così il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia a Omnibus in merito all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

