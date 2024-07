Camera approva la fiducia al decreto legge Agricoltura

La Camera dei deputati ha approvato la fiducia al decreto legge Agricoltura con 181 voti a favore e 111 contrari.

Il dl, che potrebbe avere già oggi il via libera definitivo del Parlamento , è un provvedimento di 15 articoli e molto corposo per ti emi trattati. Tra le altre cose, prevede misure per coprire i danni alle coltivazioni e agli allevamenti (dalla Xylella al granchio blu), norme sugli impianti fotovoltaici, interventi per la lotta al caporalato, fondi urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva. Il provvedimento prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un commissario straordinario nazionale per contenere la diffusione del granchio blu e istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura.



