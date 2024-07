Piano Mattei, accordo per un centro agroalimentare in Mozambico

Un accordo "del valore di 38 milioni di euro" per "la costruzione e per l'equipaggiamento del Centro Agroalimentare di Manica (CAAM)", in Mozambico, è stato firmato oggi a Maputo. Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che "l'iniziativa, riconosciuta tra i progetti strategici per l'attuazione del Piano Mattei nel continente africano, mira allo sviluppo e alla dotazione di un centro agroalimentare nella provincia occidentale mozambicana di Manica, che svolgerà il ruolo di polo regionale di trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli".



