Salvini, in settimana un annuncio che cambierà equilibri in Ue

"Succede che, con incredibile arroganza, chi ha perso le elezioni Europee in quasi tutti i Paesi dell'Unione sta cercando disperatamente di restare aggrappato alla poltrona. Faremo di tutto per impedirlo, dicendo un no chiaro a ogni ipotesi di Ursula bis e bocciando ogni alleanza con i socialisti e gli ecofanatici tutti tasse e sbarchi. Per questo stiamo costruendo il gruppo dei Patrioti, che mira a essere il terzo più numeroso di tutto il Parlamento: in settimana ci saranno le condizioni per un annuncio ufficiale che cambierà gli equilibri a Bruxelles". Lo dichiara, in una intervista a "Libero", il leader della Lega, Matteo Salvini.

Il vicepremier assicura però fedeltà - sul fronte interno - a Meloni: "il governo italiano andrà avanti, spedito, compatto e concreto, fino all'autunno del 2027, non un giorno di meno. Si mettano l'animo in pace Schlein e Conte", sottolinea. "Altra partita - distingue - è invece quella europea: negli ultimi anni c'è stata una propaganda a reti unificate per provare a ridicolizzare e ridimensionare chi, come la Lega o Marine Le Pen, proponeva un modello diverso di Europa. Dato che la realtà è più forte di qualsiasi menzogna, ora emerge con nettezza che i popoli europei vogliono un radicale cambiamento". E "i partiti alleati della Lega sono ai vertici del consenso in gran parte del Continente", osserva chiedendosi "perché qualcuno che si dice di "centrodestra" dovrebbe preferire i socialcomunisti alla Lega e alla Le Pen?".



