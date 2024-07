Il referendum sull'Autonomia? "Lo ha lanciato Landini e non si poteva dire di no a Landini, perchè chi alza i toni deve essere seguito altrimenti ti dicono che non vuoi fare parte del fronte antifascista". E dunque "ti metti lì in 40 per fare ammuina". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a SkyTg24 Agenda ribadendo che per farlo passare occorreranno "13 milioni di voti in più di quanti ne abbiamo presi tutti noi che sosteniamo il referendum".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA