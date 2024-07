Salis, Meloni? Vergognoso criminalizzare le istanze sociali

Le parole di Giorgia Meloni? "Io trovo vergognoso che alle istanze e rivendicazioni sociali si risponda con la criminalizzazione" o "con lo stato di polizia".

Bisognerebbe, invece, "considerare seriamente le questioni sociali e intervenire sulle condizioni materiali di vita delle persone. Cosa che questo governo si guarda bene dal fare". Lo ha detto l'europarlamentare Ilaria Salis, a margine dell'assemblea di SI insieme a Nicola Fratoianni.

In attesa di debuttare al Parlamento europeo, Salis ha spiegato di sentire "un forte senso di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini che mi hanno dato la loro fiducia. E Intendo impegnarmi al massimo per portare avanti le cose in cui credo, che poi - ha aggiunto - credo siano anche le motivazioni per cui mi hanno votata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA