Fratoianni apre l'assemblea di Sinistra Italiana

"Grazie a un milione e mezzo di italiani che il 9 e 10 giugno hanno dato fiducia ad Avs", ha detto Nicola Fratoianni aprendo l'assemblea nazionale di SI. "Abbiamo vissuto amarezze, momenti complicati, abbandoni ma sempre ci siamo messi lì, insieme, a costruire la strada dell'alternativa e speranza, non per noi ma per questo paese e per l'Europa". Il segretario di SI ha rimarcato il voto "giovane" per Avs e ringraziato anche "la generosità di Angelo Bonelli e Europa Verdi. Il nostro è un risultato straordinario".

In sala anche l'europarlamentare Ilaria Salis.

Da destra "ci attaccano e ci vogliono pure dare lezioni", anche "su cosa sia la legalità - ha detto Fratoianni durante l'assemblea del partito -. Vorrei dire a Meloni e Salvini che noi lezioni da questa destra non ne prendiamo: da una destra di governo che non sa pronunciare la parola antifascista", da una maggioranza che ha al suo interno "un partito che deve restituire agli italiani 49 milioni di euro. C'è qualche morosità" ma "abbiamo bilanci trasparenti". "Non accettiamo lezioni sulla casa da un governo che ha svuotato il fondo affitti".

"Di fronte a questa destra la costruzione dell'unità è uno sforzo a cui tutte e tutti sono chiamati, senza eccezione", ha anche detto Fratoianni. "Serve lavorare alla costruzione dell'alternativa e non ho nessuna passione per l'aggettivazione del campo - campo largo, campo giusto, campo stretto, campo santo - ma mi pare che l'unità contro una destra che mette sotto attacco la Costituzione è già un formidabile programma politico". "Bene" dunque "la foto di ieri" in cui "eravamo insieme per depositare due quesiti referendari. Da lì occorre partire, io penso che la Costituzione abbia bisogno di un massiccio intervento: la sua attuazione. La campagna di raccolta firme non può andare male, andrà bene", ha aggiunto.

"Io sento un forte senso di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini che mi hanno dato la loro fiducia. E Intendo impegnarmi al massimo per portare avanti le cose in cui credo, che poi credo siano anche le motivazioni per cui mi hanno votata", ha detto l'europarlamentare Ilaria Salis a margine dell'assemblea di SI insieme a Nicola Fratoianni.

