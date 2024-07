A Cagliari giunta Zedda in dirittura d'arrivo, lunedì prima Aula

Il nuovo sindaco di Cagliari Massimo Zedda comincia il suo terzo mandato con una cassa di 300 milioni di euro, più 8 milioni nei conti correnti. Il passaggio di consegne e di finanze tra la commissaria straordinaria Luisanna Marras e il neo primo cittadino è stato formalizzato questo pomeriggio nella sala di rappresentanza del sindaco, a Palazzo Bacaredda, di fronte ai revisori dei conti.

Zedda ha così convocato la prima seduta del Consiglio comunale per lunedì 8 luglio alle 17. Tra i punti all'ordine del giorno la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, il giuramento del sindaco e la comunicazione, sempre da parte del primo cittadino, delle nomine concernenti le cariche di vicesindaco e di assessori e l'elezione del presidente dell'assemblea civica.

Sarà quindi anche il giorno della Giunta, con i nomi della squadra scelti da Zedda. Nelle settimane scorse il sindaco ha incontrato i partiti della coalizione per farsi un'idea delle proposte in campo dalle forze che hanno contribuito alla vittoria del centrosinistra. "Per la Giunta bisogna aspettare - dice Zedda - Il Consiglio comunale è stato convocato per lunedì.

Venerdì faremo un'assemblea per spiegare i criteri delle scelte dell'esecutivo. Li anticipo: competenza, serietà, affidabilità e conoscenza della città". Non ci sarà in Giunta la commissaria Marras, e questa è l'unica certezza. "Non è compresa - spiega il sindaco - proprio per il ruolo svolto nella fase di passaggio.

Siamo comunque a buon punto: devo incontrare delle delegazioni, si sta entrando nel merito. Il percorso è stato già avviato: non ci sono stati problemi".

Giunta politica o tecnica? "La politica non esclude l'aspetto tecnico - chiarisce Zedda - Ci saranno molte donne nell'esecutivo. E due assessorati saranno riconducibili a mie scelte precise. Nel frattempo ho incontrato i dirigenti per affrontare i temi più spinosi sulla città e presto daremo le prime risposte. Un ringraziamento alla commissaria straordinaria e agli uffici soprattutto perché, per questioni di organico, molti settori sono sguarniti. Una situazione che quindi richiede, giocoforza, una maggiore mole di lavoro per gli stessi uffici. Quanto alla direzione generale, sto valutando per Comune e Città metropolitana diversi profili". Nella Giunta anche un possibile 'ponte' con l'Universitá di Cagliari con l'ingresso di uno o più esperti dell'ateneo.

Subito un nodo da affrontare. "Da quello che ho ereditato non sono state messe a correre risorse per abbattere i costi della Tari. Occorrerà subito un lavoro di pulitura - avverte Zedda - per evitare l'aumento del quindici per cento. Anche per questo, lo dico già da adesso: non ci sarà un Capodanno da un milione e mezzo ma sarà un Capodanno diffuso e più sobrio".



