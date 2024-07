Stop all'emendamento della Lega sui balneari, 'improponibile'

Il decreto Agricoltura approderà domani pomeriggio, alle 17, in Aula al Senato. Il governo, secondo quanto riferito al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, porrà la questione di fiducia, che sarà votata giovedì mattina.

Non arriverà al voto l'emendamento sui balneari presentato dalla Lega al decreto Agricoltura. La proposta è stata dichiarata improponibile in apertura dei lavori della commissione Agricoltura del Senato, come annunciato dal presidente della commissione, Luca De Carlo (FdI).

