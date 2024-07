Vittorio Emanuele di Savoia tumulato a Superga a Torino

"Le spoglie di sua altezza reale Vittorio Emanuele, duca di Savoia e principe di Napoli, sono state oggi tumulate - in forma strettamente privata - all'interno della cripta reale della basilica di Superga a Torino, alla presenza di sua altezza reale Emanuele Filiberto, duca di Savoia, principe di Piemonte e principe di Venezia". A comunicarlo, in una nota, è la casa reale. Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria José, era morto lo scorso 3 febbraio a Ginevra. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio.

"Prossimamente, presso la medesima basilica e in data che sarà preventivamente comunicata - viene annunciato -, sarà organizzata una celebrazione di suffragio".

"Sua altezza reale il principe Emanuele Filiberto - conclude il comunicato - ringrazia nuovamente, accanto alle istituzioni che hanno reso possibile il rispetto delle ultime volontà del compianto principe circa la propria sepoltura secondo la tradizione di Casa Savoia, quanti, in questi mesi, hanno partecipato al dolore e al lutto della famiglia reale, con particolare riconoscenza ai tanti Italiani - e, tra questi, ai molti torinesi - che hanno manifestato il proprio cordoglio".





