Inaugurata a Milano la sede centrale del tribunale dei Brevetti

"E' una giornata da glorificare e molto importante, che arriva alla fine di un percorso complesso, a tratti tortuoso, ma molto positivo perché abbiamo dimostrato come Milano e Lombardia siano il baricentro dell'innovazione, della ricerca e della proprietà intellettuale". Lo ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano per l'inaugurazione della terza sede della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti. "La politica non si è divisa - ha aggiunto Fontana - e tutti gli elementi costitutivi hanno saputo fare squadra,. E' un risultato eccellente. Ricordo Roberto Maroni, mio predecessore e il primo che ha sostenuto questa iniziativa e grande opportunità di sviluppo per Milano e Lombardia".

Presenti all'inaugurazione, tra gli altri, i ministri Carlo Nordio e Antonio Tajani, il viceministro Valentino Valentini, il presidente dell'Ordine degli avvocati milanesi Antonino La Lumia, il presidente del Tribunale milanese Fabio Roia, il presidente della Corte d'Appello Giuseppe Ondei.



