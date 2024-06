Maiorino (M5s), al via tavolo per il referendum sull'Autonomia

Per il referendum contro la riforma dell'autonomia "c'è un tavolo che si è già riunito, anche con le rappresentanze sociali, come sindacati e associazioni, e rappresentanti dei partiti, per adesso, oltre al M5s, il Pd e Avs. Ma ovviamente è aperto a tutti. L'idea è costituire un coordinamento. Serve una piattaforma pubblica on line per la raccolta firme, solleciteremo il ministero". Lo spiega la senatrice del M5s Alessandra Maiorino parlando con i giornalisti a margine di un evento a Roma.

In base a quanto si apprende da fonti parlamentari, il tavolo tornerà a riunirsi sabato.



