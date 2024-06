'Salis paghi i debiti', caos in Aula Lombardia dopo mozione FdI

Il Consiglio regionale della Lombarda sta discutendo questa mattina la mozione presentata dal consigliere di FdI Marcello Ventura per impegnare il presidente Attilio Fontana e la giunta a sollecitare Aler "ad avviare immediatamente le procedure legali" per il recupero del presunto credito vantato nei confronti dell'europarlamentare Ilaria Salis per occupazione abusiva di case popolari, includendo "il ricorso al pignoramento dei conti correnti" fino "al completo soddisfacimento del debito accumulato".

Nel testo, che è stato modificato rispetto alla versione originale, viene spiegato che "è stato accertato, nonostante i solleciti dell'ente gestore" che Salis "non abbia saldato il debito accumulato" e per garantire "il rispetto delle norme da parte di tutti i cittadini" si ritiene opportuno "procedere con l'adozione di misure efficaci per il recupero delle somme dovute".

Non appena è iniziata la discussione della mozione, che doveva essere votata la scorsa settimana, è subito scattato il caos in Aula specie dopo i primi due interventi arrivati dai banchi dell'opposizione da parte dei consiglieri Onorio Rosati (Avs) e Nicola Di Marco (M5s), tanto che la seduta è stata interrotta per ripristinare l'ordine.



