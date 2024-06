Primo giorno da sindaca di Perugia per Vittoria Ferdinandi

Primo giorno ufficialmente da sindaca di Perugia per Vittoria Ferdinandi, prima donna a ricoprire questo ruolo nel capoluogo umbro. Dopo essere stata ufficialmente proclamata ha cominciato a lavorare nel suo ufficio a palazzo dei Priori, dove ad attenderla c'erano dirigenti, funzionari e lavoratori del Comune.

"Oggi è un appuntamento solenne per chi come me ha avuto sempre rispetto per le Istituzioni perché è una responsabilità grande quella di diventare custode di una città intera" ha quindi detto durante una conferenza stampa, dopo avere anche indossato la fascia tricolore. "Porto con me - ha aggiunto - il significato di una fascia che è una indicazione di un metodo da seguire, quello dell'impegno per legare e tenere unita una città".

"Ho l'onore di essere la prima donna sindaca di Perugia - ha ribadito Ferdinandi - e questo mi riempie di orgoglio. Si sfonda così il tetto di vetro che ha tenuto lontano le donne dai ruoli del dibattito pubblico e ribadisco che la mia sarà una amministrazione che si occuperà di tematiche di genere".

"Io faccio parte - ha proseguito Ferdinandi - della generazione di stagisti, di portaborse, di quelli che si sono dovuti formare sempre di più rispetto alle generazioni passate per poter acquistare ruoli e fiducia. La nostra città ci chiede gioia ed entusiasmo e per far questo andremo dietro all'Identità di Perugia che è soprattutto quella della cultura e dei saperi.

Perugia deve tornare a svolgere il suo ruolo di grande capoluogo regione e ritrovare la sua anima internazionale e di apertura".





