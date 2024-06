Meloni, accordo su top jobs non vuol dire maggioranza solida

"Sulla maggioranza vedremo in corso di legislatura: si materializza non distribuendo degli incarichi e cercando di sommare delle debolezze, si materializza in Parlamento, mettersi d'accordo sui top jobs non vuol dire avere una maggioranza e sicuramente non vuol dire avere avere una maggioranza solida". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

"Valuteremo nel corso della legislatura se esista una maggioranza. Diceva collega Zanella 'la maggioranza esiste e resiste', direi che sicuramente resiste, che esiste lo verificheremo più avanti".



