Mattarella, in Ue non si può prescindere dall'Italia

"Non si può prescindere dall'Italia".

Lo dice il presidente della Repubblica, a quanto si apprende, nel corso della colazione di lavoro al Quirinale con la premier Giorgia Meloni ed alcuni ministri, in vista del Consiglio europeo che da domani prenderà il via a Bruxelles. Una dichiarazione che giunge pur facendo presente che non è compito del Presidente entrare nelle dinamiche politiche Ue di questi giorni.

La tradizionale colazione di lavoro, oltre a Meloni, ha visto la partecipazione del Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, di quello per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.



