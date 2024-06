Conte a Meloni: 'Ha già fatto accordi col centrosinistra in Ue'

"Negli ultimi anni gli accordi col centrosinistra li avete già fatti. Come quello sul patto di stabilità con Macron e Scholz". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte rivolgendosi alla premier Meloni nelle dichiarazioni di voto in Aula alla Camera dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Noi siamo una forza progressista, - ha aggiunto - ma rispetto alle forze di centrosinistra europee manteniamo autonomia di pensiero. È per questo che sono deluso dagli ultimi due anni della commissione von der Leyen".

"Meloni vada in Europa con forza a prendersi un posto di prestigio nella Commissione. Visto che si tratta di un incarico di prestigio, non lo affidiamo a un parente. Per una volta applichiamo il principio di meritocrazia", ha dichiarato Conte.

"Lei ieri ha accusato le opposizioni di provocare una guerra civile; basta con questo finto vittimismo, la guerra civile l'avete scatenata voi con un pestaggio in piena regola in quest'Aula e non ha avuto la responsabilità di condannare questa vile aggressione", ha sottolineato Conte.

