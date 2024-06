Chinnici andrà al Parlamento Ue, passo indietro di Tamajo

Caterina Chinnici approda al Parlamento europeo per Forza Italia, al posto di Edy Tamajo. Nonostante le 121 mila preferenze incassate alle ultime Europee, l'assessore siciliano rinuncia al seggio e lo cede alla prima dei non eletti, appunto Chinnici. A dirlo è il segretario di FI, Antonio Tajani, in una conferenza stampa insieme al governatore siciliano, Renato Schifani.

Chinnici - figlia di Rocco Chinnici, magistrato ucciso dalla mafia nel 1983 - è già stata a Strasburgo, eletta come indipendente nelle liste del Pd (nel 2014 e nel 2019. Dopo la sfida (fallita) per la guida della Regione siciliana, nel 2023 ha annunciato il passaggio a FI. Capolista nelle isole alle Europee di giugno, è stata è la prima dei non eletti con oltre 93.000 preferenze. Tamajo, che ha la delega alle Attività produttive nella giunta Schifani e considerato un suo fedelissimo, è alla terza legislatura. Nei giorni scorsi aveva ammesso che stava valutando, insieme a Tajani e Schifani, sul suo futuro tra l'Europa e la Sicilia. "Sono un uomo di partito e amo follemente la mia isola. Qualunque sia la decisione continuerò a lavorare per il bene della nostra Sicilia", aveva detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA