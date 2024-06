Campobasso, proclamati gli eletti in Consiglio comunale

Si è tenuta alle 16 a Palazzo San Giorgio, sede del Municipio di Campobasso, la proclamazione degli eletti in Consiglio comunale. Per l'occasione l'aula del Consiglio era gremita all'inverosimile. Alla fine nessuna sorpresa: i nomi dei 32 eletti sono quelli emersi in maniera non ufficiale nei giorni scorsi. Il nuovo Consiglio comunale conferma la cosiddetta 'anatra zoppa': il centrosinistra che sostiene la sindaca Marialuisa Forte ha 16 seggi, il centrodestra ne ha uno in più: 17.

Per quanto riguarda la distribuzione tra i partiti: con Forte, 5 seggi al Pd, 2 all'Alleanza Verdi-Sinistra, 3 al Movimento 5 Stelle, 3 a Costruire Democrazia, uno alla Confederazione Civica, oltre al seggio che va al candidato sindaco del Cantiere Civico, Pino Ruta; nel centrodestra, oltre al candidato sindaco sconfitto, Aldo De Benedittis, 4 seggi a Fratelli d'Italia, 4 i Popolari, 3 a Noi Moderati, 2 a Forza Italia, 2 alla Lega e uno all'Udc.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA