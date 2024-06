Floridia: attendere il Consiglio di Stato per le nomine del cda Rai

"È opportuno che sulle nomine dei membri del cda Rai si tenga conto della prossima pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso di alcuni candidati". Lo ha detto la presidente della Commissione di Vigilanza, Barbara Floridia, intervenendo alla tavola rotonda "No Peace, No Panel" al Senato.

Floridia ha chiesto, mentre sono in corso le capigruppo di Camera e Senato, di calendarizzare il voto dei membri del cda dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, attesa per il 4 luglio e sottolineando che il prossimo cda dovrà essere l'ultimo votato con la legge Renzi, che "che contrasta con i principi del Media freedom Act rendendolo di fatto illegittimo".

Non è il momento di strappi ed è necessario evitare possibili sovrapposizioni e caos. Dopodiché una cosa è certa - ha detto Floridia -: non è accettabile che i vertici della TV pubblica vengano nominati sulla base di una legge che contrasta con i principi del Media freedom Act europeo rendendolo di fatto illegittimo. Se anche si arriverà a questo esito, il prossimo cda non potrà che essere l'ultimo nominato con la Legge Renzi del 2015. La riforma della governance è urgentissima. Le forze politiche convergano su una riforma da avviare il prima possibile per svincolare la Rai dal governo e dalla politica".

