Funaro, dedico vittoria a mio nonno Piero Bargellini

"Vorrei dedicare questa vittoria a una persona che non c'è più, a mio nonno Piero Bargellini", che fu sindaco dell'alluvione di Firenze, "da lontano gli vorrei dire una sua frase che mi è sempre rimasta nel cuore, quando lui diceva di aver fatto talmente tante dichiarazioni di amore per Firenze da doverla sposare. Gli vorrei dire 'Oggi nonno la sposo anche io' questa meravigliosa città. Darò tutta me stessa per fare il meglio per Firenze, sarò la sindaca di tutte e tutti i fiorentini". Così Sara Funaro, che a spoglio quasi ultimato è in vantaggio nel ballottaggio contro Eike Schmidt del centrodestra.





