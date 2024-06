Casellati, premierato sistema più in armonia con il Parlamento

"Io non condivido quello che affermano parte dei costituzionalisti che hanno sottoscritto un appello ricordando le parole della Segre, che io stimo, ma che si riferivano alla legge Acerbo che è del'23 e che diceva che con il 25% dei voti si arrivava all'attribuzione dei 2/3 dei seggi in Parlamento. Questo sistema in Italia non ci sarà mai.

Il premierato è stato definito come il sistema più in linea ed in armonia con il Parlamento che ha il potere più rilevante politicamente e cioè quello di dare o revocare la fiducia al premier quindi al governo. Quindi non comprendo le paure ed i disagi che ripeto fanno parte di una schiera di costituzionalisti, ma ce ne sono altrettanti che forse, non con appelli ed in modo diverso, nelle interlocuzioni che noi ci hanno detto che siamo sulla strada giusta". Lo afferma la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, a Start su Skytg24.





