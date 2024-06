Slitta il decreto legge sui Campi Flegrei, il cui esame era atteso nel Consiglio dei ministri in programma domani. Lo apprende l'ANSA da fonti di governo. È ancora in corso, come viene spiegato, la ricognizione sulle risorse finanziarie necessarie per le misure, e si conta comunque di varare il decreto entro la fine di giugno.





