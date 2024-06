Al via alla Camera l'esame dell'Autonomia, Calderoli: non bisogna far tutto "dall'oggi al domani"

L'Aula della Camera ha votato a maggioranza l'inversione dell'ordine dei lavori per affrontare prima l'autonomia differenziata rispetto al calendario. Cinquantatré i voti di differenza, come rimarcato dal vicepresidente Fabio Rampelli.

"Non è questa legge che crea l'autonomia differenziata, è nella nostra costituzione. Può piacere o no, ma stiamo dando attuazione alla Costituzione". Lo ha detto nell'Aula della Camera il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. "Sento che ci sarebbe" tra i "contenuti della legge la previsione di più risorse per le Regioni che stanno meglio, mi spiace ma state parlando di un'altra legge perché in questa c'è scritto esattamente il contrario" ha aggiunto. "Nessuna decisione a scatola chiusa, c'è stato un dibattito anche costruttivo, le risorse non vengono messe in una legge ordinamentale, devono essere definite nelle varie intese e poi finanziate a livello delle varie leggi bilancio. Sicuramente ci sono Lep che non costano, quelli regolatori, altri sono già coperti", "alcuni Lep può darsi che costino di più", ha aggiunto riferendosi ad alcune stime di costi circolate. Ho sentito ipotesi non sempre coincidenti con la realtà, c'è chi dice 100 miliardi per le materie Lep...io dico che prima di tutto bisogna sapere quali sono quei diritti civili e sociali che dobbiamo garantire, poi, dopo aver creato il costo del fabbisogno standard, potrò sapere di quante risorse avrò bisogno", ha aggiunto Calderoli. Il quale ha fatto capire che non bisogna fare tutto "dall'oggi al domani": "Io mi accontenterei" di "stanziare anno per anno le risorse per alcuni di questi Lep", ha affermato.

"Ai colleghi di FI chiedo davvero vi sentite rassicurati" sull'autonomia? "State smentendo Occhiuto". Lo ha detto il dem, Marco Sarracino (Pd) durante la seduta della Camera sull'autonomia. "Il sud ha votato in massa contro l'autonomia differenziata", ha affermato.

Da parte del ministro Roberto Calderoli in Aula c'è stata un'"autodenuncia su come questo provvedimento paralizzerà l'Italia", "quando dice 'verificheremo le risorse necessarie anno dopo anno'". Lo ha detto Angelo Bonelli (Avs) nell'Aula della Camera parlando di autonomia. Dall'Alleanza Verdi Sinistra è intervenuto anche Nicola Fratoianni che ha condiviso le parole del collega Bonelli e, rivolto a Calderoli, lo ha esortato: "Ministro, le cifre deve dircele lei".

