Inchiesta di Fanpage sui giovani di Fratelli d'Italia, il Pd chiede provvedimenti

Polemiche dopo l'inchiesta di Fanpage che ha infiltrato una giornalista dentro Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, documentando diversi casi di possibile apologia del fascismo dei giovani militanti del partito di Giorgia Meloni. Insorge l'opposizione.

Nel reportage di Fanpage si vedono, anche nella storica sede di Colle Oppio, giovani con il braccio teso, inni al duce e cori fascisti, insieme a espressioni chiaramente razziste. C'è anche un approfondimento sull'apertura della nuova sede di Roma nord chiamata 'Casa Italia' e guidata da Flaminia Pace, visitata anche da Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI.



Nel video di Fanpage Flaminia Pace dice ai militanti anche le 'entrate' future del circolo: 'Dal prossimo anno avremo un altro tipo di entrate che deriverà dal servizio civile, i soldi vengono dallo Stato. A ogni ragazzo per fare volontariato vengono dati 500 euro al mese. Che dobbiamo fare per fare il servizio civile? Nulla. Perché? Dei 500 euro si gradisce una buona offerta...', afferma agitando un barattolo per la raccolta fondi.

'Ovviamente appena terminato il G7 Giorgia Meloni commissarierà l'organizzazione giovanile del suo partito ed espellerà quei parlamentari che hanno consentito quanto emerso nell'inchiesta di Fanpage, ovvero una continua e organizzata apologia del fascismo. Vero Giorgia?', scrive su X Matteo Orfini, deputato del Pd.

Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra chiede alla premier Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. "La videoinchiesta di Fanpage è allarmante", afferma il senatore di Avs, Giuseppe De Cristofaro, chiedendo al ministro dell'Interno Piantedosi di riferire in Senato "alla nostra interrogazione urgente. La legge è chiara non è possibile ricostituire il partito fascista e non si possono usare forme di propaganda ad esso collegate", conclude.

La polemica arriva anche in Europa, scioccati i socialisti europei. "Siamo scioccati dal documentario realizzato dalla piattaforma online Fanpage che racconta lo stretto legame tra il partito della Meloni e le nostalgie fasciste. Tra i tanti video scandalosi, c'è una foto che mostra chiaramente il copresidente dell'Ecr Procaccini mentre fa il cosiddetto saluto fascista", scrive su X Iratxe Garcia Perez, la capogruppo del gruppo dei socialisti e democratici all'Eurocamera. "Non esiste una possibile normalizzazione della destra in Europa, queste immagini scioccanti ci ricordano il passato imperdonabile di chi ancora inneggia al fascismo, al razzismo, all'intolleranza", aggiunge Garcia Perez.

