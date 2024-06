Nel Nord Ovest Meloni, Strada e Salis 'regine' di preferenze

Prima le donne: nella classifica delle preferenze alle europee nella circoscrizione del Nord Ovest sono loro ad aver ottenuto il primato. Prima assoluta con 582.565 voti è la premier Giorgia Meloni (379.253 nella sola Lombardia), seguita dalla capolista PD Cecilia Strada con 248.126 (157638 in Lombardia). Terzo l'ormai ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori che sfiora i duecentomila voti, per l'esattezza 193.885, di cui 161.945 nella sua regione.

A quota 176.622 Roberto Vannacci candidato dalla Lega, ma supera quota centomila preferenze anche Ilaria Salis.

L'attivista ai domiciliari, dopo 15 mesi in cella, a Budapest dove è a processo con l'accusa di aver aggredito degli esponenti di estrema destra, candidata per Alleanza Verdi Sinistra, ha ottenuto 110.130 preferenze, di cui 64.839 in Lombardia.

Sfiora il tetto dei centomila Antonio Tajani con 98.620 preferenze, mentre Letizia Moratti, la presidente della consulta di Forza Italia ne incassa 36472 (29790 a Milano dove è stata sindaco).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA