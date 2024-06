Meloni, questa notte è per me ancora più bella di due anni fa

"Ci siamo visti qui due anni fa ed era una bella notte, per me questa è ancora più bella. Dopo due anni di governo nella peggiore situazione possibile" il voto ci ha detto "non speriamo che voi siate ma voi siete". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche presidente di Fdi e candidata capolista in tutte le circoscrizioni, commentando le elezioni europee al comitato elettorale del partito.

"Nel caso nostro ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci", ha aggiunto la premier lasciando il palco dopo aver commentando il risultato.



