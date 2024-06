Europee: Quaquero (Pd) la candidata sarda più votata

In attesa della proclamazione degli eletti al Parlamento di Strasburgo - cinque anni fa nessun sardo riuscì nell'impresa - Angela Maria Quaquero, del Partito democratico, è la sarda più votata in questa tornata elettorale, con oltre 40mila preferenze.

In assoluto in Sardegna la più votata è stata la premier Giorgia Meloni, con oltre 61mila voti. Per la leader dem Elly Schlein poco più di 20mila preferenze.

Il candidato della Lega Roberto Vannacci ottiene in Sardegna circa 15mila voti. Oltre 23mila, invece, Ilaria Salis, di origini cagliaritane.

Tra i candidati sardi, dietro la Quaquero del Pd c'è Cinzia Pilo del M5s, con 27mila voti, mentre il deputato di FdI Salvatore Deidda ottiene 25.500 preferenze.

L'esponente dei Riformatori sardi, Michele Cossa, candidato con Forza Italia, conquista 20.647 voti, Matteo Porcu (M5s) 16.565 e Maddalena Calia (Fi) 13.263.



