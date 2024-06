Europee: in Basilicata Meloni la più votata, poi Decaro

Con 24.699 voti, in Basilicata, Giorgia Meloni è la più votata alle elezioni Europee che hanno confermato Fratelli d'Italia (25,5%) primo partito in regione.

Al secondo posto, a quota 22.807 presenze, Antonio Decaro del Partito democratico (23,1%), al terzo il lucano Marcello Pittella (Azione, in Basilicata al 9,2%) che nella sua regione ottiene 16.204 voti, poco meno della metà dei circa 33 mila dell'intera circoscrizione meridionale.

Tra i leder nazionali in lista per le Europee, in Basilicata, 7.304 preferenze per Antonio Tajani con Forza Italia a quota 8,9%. La Lega ha chiuso invece al 5,4% con 4.083 voti per Roberto Vannacci. Pasquale Tridico (4.038) è stato il più votato per il Movimento Cinque Stelle (12,7%). Tra i lucani - nessuno dei quali eletto all'Europarlamento - in Basilicata 5.640 voti per Antonio Rubino (Stati Uniti d'Europa al 5,5%) e 10.265 per Nicola Benedetto (FdI).



