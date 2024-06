Alle 14 ha preso il via lo spoglio delle schede delle elezioni regionali in Piemonte e delle comunali.

Nella seconda proiezione per le regionali in Piemonte Alberto Cirio del centrodestra è al 53,8%, Gianna Pentenero del centrosinistra è al 34,7%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Il campione è del 14%.

