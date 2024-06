Comunali: ad Alghero Cacciotto (centrosinistra) sindaco col 54%

Raimondo Cacciotto, esponente di Alleanza Verdi Sinistra, candidato per il campo largo di centrosinistra, anche se manca ancora l'ufficialità, festeggia la sua elezione a sindaco di Alghero.

Quando lo scrutinio ha superato il 54% delle schede, il vantaggio di Cacciotto supera le 1.300 preferenze con il 54% dei voti a suo favore.

Un distacco che ha spinto il rivale Marco Tedde, candidato del centrodestra, a riconoscere la sconfitta e rivolgere gli auguri a Cacciotto con una telefonata.

"Siamo in attesa dei dati definitivi, ma il trend è positivo, mi ha già chiamato il mio avversario per farmi gli auguri per il lavoro che mi aspetta nei prossimi 5 anni", dichiara Raimondo Cacciotto all'ANSA.

"Siamo ottimisti e fiduciosi soprattutto per il prosieguo.

Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i dipendenti comunali e con l'intera coalizione per la costruzione della giunta".





