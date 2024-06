ANSA-BOX/Verdi volano in Alto Adige, seconda forza a Bolzano

I Verdi volano in Alto Adige, ma la candidata locale Brigitte Foppa comunque resterà a Bolzano.

"Un risultato sensazionale in Alto Adige, uno dei migliori valori in Europa. Una conferma importante per me e per il nostro lavoro", dice all'ANSA la consigliera provinciale. "I Verdi a Bolzano sono la seconda forza, alle spalle di FdI, davanti a Svp e Pd. Nella circoscrizione, il capolista è da poco in testa.

Sono intorno ai 30.000 voti. Un risultato fenomenale, ma non basterà, questo è amaro. Per quanto riguarda l'Europa: una catastrofe", conclude Foppa.



