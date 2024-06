Umbria ancora sopra a media nazionale per affluenza al voto

Umbria ancora sopra alla media nazionale per l'affluenza al voto per europee e comunali nella rilevazione di mezzogiorno di domenica. Emerge dal portale del ministero dell'Interno.

Il dato per europee relativo a tutte le mille sezioni è del 29,91 per cento degli aventi diritto mentre il Paese è poco sopra al 25 per cento.

A livello provinciale Perugia è al 31,17 per cento e Terni al 26,26.

Riguardo le comunali, in Umbria l'affluenza è del 35,41 contro il 34,52 medio italiano.

Nel capoluogo umbro dove si vota per il rinnovo del sindaco l'affluenza è del 35,09 contro il 36 per cento delle europee.





