Napoli, seggi aperti con la sostituzione di un presidente su 4

Si sono regolarmente costituiti, al termine delle operazioni di surroga dei presidenti di seggio che hanno rinunciato alla nomina, gli 885 seggi aperti a Napoli per le Europee: sono stati sostituiti complessivamente 236 presidenti su 885 sezioni, oltre il 26%. Nelle scorse consultazioni elettorali referendarie le surroghe erano state 170.

Gli uffici delle Municipalità cittadine rimarranno aperti per tutta la durata del voto per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, quindi oggi e domani fino alle ore 23.00.





